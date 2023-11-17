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Женила и вывозила за границу: в Одессе полицейские задержали организатора схемы

Фото: иллюстративная фотография (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Одессе полиция и пограничники задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Организаторша находила женщин с инвалидностью и заключала с ними фиктивный брак с мужчинами призывного возраста. После этого пара выезжала за границу, невеста возвращалась в Украину. Через некоторое время брак расторгался.

Стоимость услуг "брачного агентства" составляла 4500 долларов США. Часть этих средств мужчины выплачивали своей будущей фиктивной супруге.

 Фото: в Одессе полицейские задержали организатора схемы вывоза мужчин заграницу (t.me/mvs_ukraine)

Организаторам преступной схемы и "невесте" объявлено о подозрении.

Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению и привлечению всех участников сделки к ответственности.

Выезд мужчин призывного возраста заграницу

В связи с полномасштабной агрессией России против Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам, которые подлежат призыву на военную службу, запрещено покидать территорию Украины. Однако существуют исключения.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области, пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Они следовали инструкциям организаторов, опубликованным в Telegram-канале.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в течение трех суток безуспешно пытался пересечь границу с Румынией, пробираясь через горы.

Также мы сообщали, что в Волынской области задержан правоохранитель за организацию схемы, которая помогала мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу. За свои услуги он требовал 8 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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