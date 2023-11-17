Женила и вывозила за границу: в Одессе полицейские задержали организатора схемы

В Одессе полиция и пограничники задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.
Организаторша находила женщин с инвалидностью и заключала с ними фиктивный брак с мужчинами призывного возраста. После этого пара выезжала за границу, невеста возвращалась в Украину. Через некоторое время брак расторгался.
Стоимость услуг "брачного агентства" составляла 4500 долларов США. Часть этих средств мужчины выплачивали своей будущей фиктивной супруге.
Организаторам преступной схемы и "невесте" объявлено о подозрении.
Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению и привлечению всех участников сделки к ответственности.
В связи с полномасштабной агрессией России против Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам, которые подлежат призыву на военную службу, запрещено покидать территорию Украины. Однако существуют исключения.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области, пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Они следовали инструкциям организаторов, опубликованным в Telegram-канале.
Также мы писали, что на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в течение трех суток безуспешно пытался пересечь границу с Румынией, пробираясь через горы.
Также мы сообщали, что в Волынской области задержан правоохранитель за организацию схемы, которая помогала мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу. За свои услуги он требовал 8 тысяч долларов.
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