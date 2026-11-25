"Lasar’s Group виявили глибоко за лінією бойового зіткнення в Запорізькій області 22 одиниці техніки окупантів. Дані про район зосередження зібрали наші аналітики, після чого відпрацювала аеророзвідка", - йдеться у повідомленні підрозділу.

Зазначається, що екіпажі літакоподібних розвідників надали точну інформацію про розташування всіх ворожих засобів. Після цього на оперативну глибину відправилися ударні дрони Lasar’s Group.

У результаті операції було знищено два танки й одну вантажівку, а також уражено 12 танків, пару командно-штабних машин, інженерну техніку і кілька вантажівок.

"Вся спецоперація була виконана силами Lasar’s Group, а загальна шкода, завдана противнику, сягає десятків мільйонів доларів", - додали у Lasar’s Group.

Нагадаємо, у Татарстані після атаки Сил оборони України в ніч на 15 листопада спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі та НПЗ, а в Брянській області ЗСУ уразили підприємство, яке виробляє вертольоти.

Також у Таганрозі після атаки дронів пошкоджені електропідстанції, через що зупинили рух поїздів, а на трасі Р-280 пошкоджено міст.