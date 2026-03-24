Одноразова грошова допомога для військових у смартфоні: "Дія" тестує нову послугу

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування подання заявки на одноразову грошову допомогу для українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дії".
"Працюємо над розширенням комплексу послуг захисникам та їхнім родинам на порталі "Дія" для чинних військовослужбовців - подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України. Долучитись до бета-тестування можуть усі чинні військовослужбовці ЗСУ", - сказано в заяві.
В "Дія" попередили, що якщо особа вже отримувала одноразову допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності залишився незмінним - повторної виплати не буде.
Для того, щоб подати заяву, необхідно:
Після цього на вказану електронну пошту надійде сповіщення про старт бета-тестування.
"Раніше це означало поїздки до військової частини, збір документів і очікування. Зараз тестуємо, щоб усе можна було зробити онлайн, - швидко, зручно і з повагою до захисників і захисниць", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, останнім часом в Україні було ухвалено низку рішень щодо соціального захисту військових та їхніх родин. Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які регулюють питання роботи, відпусток та грошового забезпечення під час воєнного стану.
Також уряд розширив перелік пільг, згідно з якими сім’ї зниклих безвісти військових тепер також мають право на отримання належного грошового забезпечення.