RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Одноразовая денежная помощь для военных в смартфоне: "Дія" тестирует новую услугу

15:10 24.03.2026 Вт
2 мин
Заявку на выплату могут подать все действующие военнослужащие ВСУ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование подаче заявки на единовременную денежную помощь для украинских защитников.

"Работаем над расширением комплекса услуг защитникам и их семьям на портале "Дія" для действующих военнослужащих - подача заявления о назначении единовременной денежной помощи от Министерства обороны Украины. Приобщиться к бета-тестированию могут все действующие военнослужащие ВСУ", - сказано в заявлении.

В "Дія" предупредили, что если лицо уже получало единовременное пособие и группа инвалидности или процент потери трудоспособности остался неизменным - повторной выплаты не будет.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо:

  • перейти по ссылке;
  • ознакомиться с информацией;
  • заполнить данные: ФИО, РНОКПП и электронную почту;
  • нажать "Зарегистрироваться".

После этого на указанную электронную почту поступит уведомление о старте бета-тестирования.

"Раньше это означало поездки в воинскую часть, сбор документов и ожидание. Сейчас тестируем, чтобы все можно было сделать онлайн, - быстро, удобно и с уважением к защитникам и защитницам", - говорится в заявлении.

Новые гарантии для военных

Напомним, в последнее время в Украине был принят ряд решений по социальной защите военных и их семей. В частности, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующие вопросы работы, отпусков и денежного обеспечения во время военного положения.

Также правительство расширило перечень льгот, согласно которым семьи пропавших без вести военных теперь также имеют право на получение надлежащего денежного обеспечения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
