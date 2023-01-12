На одном уровне. В Литве россиян и белорусов считают потенциальной угрозой
Граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности Литвы следует оценивать одинаково.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, которое приводит Delfi.
Яунишкис отметил, что среди белорусов есть и представители оппозиции, борющиеся за лучшую Беларусь. Однако в Литве есть немало фактов, которые иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ.
"Если бы большей части приезжающих можно было бы доверять, знать, что они представители оппозиции, но нет никакой гарантии, что кто-то из них не работает на белорусский или российский КГБ. То же и с гражданами РФ", - заявил Яунишкис.
Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы отмечает, что литовские спецслужбы проверяют приезжающих. Он рассказал, что уже зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ. Граждан Литвы он предостерег от визитов в Беларусь, поскольку существуют факты попыток их вербовки белорусскими спецслужбами.
"У нас есть факты вербовки людей, их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", - добавил он.
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