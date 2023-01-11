ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва закликала передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard

Новость на русском →
Вільнюс, Середа 11 січня 2023 20:56
Литва закликала передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Литва закликала світову спільноту надати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Путін робить ставку на більшу кількість затримок. Він має програти цю парі. Україна більш ніж заслужила на нашу підтримку та повагу. Настав час послати ATACMS і випустити "Леопардів", - написав він.

Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україну танки Leopard 2.

Збройні сили України отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називаються легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Військова допомога допомога армії Війна Росії проти України
NEWS
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня