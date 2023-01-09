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Міністр культури Литви запропонував помістити російську культуру в "карантин"

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Литва, Понеділок 09 січня 2023 08:43
Міністр культури Литви запропонував помістити російську культуру в "карантин" Фото: міністр культури Литви запропонував помістити російську культуру в карантин (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час війни Росії проти України жителям усього світу слід "відпочити" від творів російської культури, оскільки вона є стовпом "російського світу" та джерелом пропаганди значно більше, ніж ми уявляємо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання, що принаймні на час війни ми повинні утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція", - сказав міністр культури Литви Симонас Кайріс.

Кайріс зазначив, що такі висловлювання Ткаченка чи інших представників України - як нагадування про нестабільність у світі, про те, що не треба повертатися до того, що є бізнесом та звичною справою.

За його словами, письменник Крістіна Сабаляускайте чудово пояснила, як бути з російською культурою: "Вона говорила про "карантин великих класиків", Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба прати ноти, рвати, палити книги".

При цьому Кайріс вважає, що у майбутньому це питання втратить актуальність у Литві.

"Литва стоїть на такому шляху, що потреби в російській культурі знижуються. Це відбувається через природні причини. Звичайно, через війну. І через зміни в суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є у центрі фокусу", - сказав він.

Міністр підкреслив, що це хороші зміни через природні причини.

"Ми вже повинні вийти з тієї фази, що думаємо, що робити з російською культурою, з її знаменитими представниками. Це питання не має значення. Чим більше ми приділяємо цьому уваги, тим більше, самі того не бажаючи, годуватимемо російську пропаганду", – додав він.

Кайріс зазначив, що література пов'язана із пропагандою більше, ніж ми думаємо. Так, минулого року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про гуманітарну політику у зарубіжних країнах.

"У цій концепції названо всі імена, які мають велике значення для історії культури, там ясно названо всі імена, як той же Чайковський і т.д. Що ці творці - та база, та опора, на якій стоїть "рускій мірт", - наголосив міністр.

Кайріс згоден з тим, що таке рішення нечесне, оскільки твори деяких російських класиків цінніші, ніж та функція, яку їх наділяє російська пропаганда.

"Але, розуміючи, що культуру використовують як зброю, ми повинні мати цей імунітет. Я вірю в зрілість нашого суспільства та сектору культури, на нас не нападуть у метальному плані", - сказав міністр.

Нагадаємо, у вересні у Литві заборонили трансляцію російських та білоруських каналів.

Крім того, Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського приїхати до Вільнюса на вручення премії Свободи у січні 2023 року.

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