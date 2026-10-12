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Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин

14:23 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин Фото: Рада ухвалила закон про освіту нацменшин (Getty Images)
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Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Від цього залежить, чи зможе Україна відкрити наступні етапи переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Веховну Раду України.

Депутати проголосували за законопроєкт №16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.

"За проголосували 266 народних депутатів", - йдеться у заяві ВР.

Голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати документ і направити його на підпис президенту.

Що це змінює для переговорів з ЄС

Ухвалення закону - необхідна умова, щоб розблокувати євроінтеграційні процеси.

Завдяки цьому Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроєкт №16119 зареєстрували у парламенті 1 жовтня.

Українська й надалі залишається державною мовою освітнього процесу, а зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС. Російської серед них нема.

Нагадаємо, посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терміни виконання домовленостей з Будапештом.

Зміни за першими п'ятьма пунктами мали внести в законодавство у вересні, а решту питань погодити до травня 2027 року.

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