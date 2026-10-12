Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин

Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Від цього залежить, чи зможе Україна відкрити наступні етапи переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Веховну Раду України .

Депутати проголосували за законопроєкт №16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.

"За проголосували 266 народних депутатів", - йдеться у заяві ВР.

Голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати документ і направити його на підпис президенту.

Що це змінює для переговорів з ЄС

Ухвалення закону - необхідна умова, щоб розблокувати євроінтеграційні процеси.

Завдяки цьому Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроєкт №16119 зареєстрували у парламенті 1 жовтня.

Українська й надалі залишається державною мовою освітнього процесу, а зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС. Російської серед них нема.