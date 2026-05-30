В одному регіоні РФ створили ціле "міністерство" захисту від дронів

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підписав указ про реформу регіонального уряду. Її головна новинка - окреме міністерство захисту об'єктів, потреба в якому виникла на тлі регулярних візитів українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Нижньогородської області.

Новостворене міністерство захисту об'єктів разом із міністерством енергетики й ЖКГ курируватиме віцепрем'єр Володимир Тужилін - його перевели з одного заступницького "блоку" в інший.

Сам губернатор пояснив логіку без зайвої скромності. За його словами, у єдиному блоці зберуться функції, що стосуються і "внеску Нижньогородської області в обороноздатність країни", і безпеки самого регіону.

Серед завдань Нікітін прямо назвав "захист неба над регіоном" та об'єктів комунально-енергетичного комплексу, які, цитуємо, "є одними з основних цілей атак ворожих безпілотників".

Тобто на офіційному рівні Нікітін визнає, дрони прилітають, об'єкти горять і це привід для окремого міністерства.