В одном регионе РФ создали целое "министерство" защиты от дронов

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подписал указ о реформе регионального правительства. Ее главная новинка - отдельное министерство защиты объектов, потребность в котором возникла на фоне регулярных визитов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Нижегородской области.

Новосозданное министерство защиты объектов вместе с министерством энергетики и ЖКХ будет курировать вице-премьер Владимир Тужилин - его перевели из одного заместительского "блока" в другой.

Сам губернатор объяснил логику без лишней скромности. По его словам, в едином блоке соберутся функции, касающиеся и "вклада Нижегородской области в обороноспособность страны", и безопасности самого региона.

Среди задач Никитин прямо назвал "защиту неба над регионом" и объектов коммунально-энергетического комплекса, которые, цитируем, "являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников".

То есть на официальном уровне Никитин признает, дроны прилетают, объекты горят и это повод для отдельного министерства.