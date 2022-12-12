В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

У Вишгородському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. В регіоні можливо буде чутно звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 12 грудня, від 13:30 до 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 11 грудня, у Вишгородському районі сапери проводили навчання. Також знищення вибухонебезпечних предметів відбувалось в області й 2 грудня.

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