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В одном из районов Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

Фото: в одном из районов Киевской области будут раздаваться взрывы, будут работать саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Вышгородском районе Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы. В регионе возможно будут слышны звуки взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"В Вышгородском районе - уничтожение взрывоопасных предметов. Сегодня, 12 декабря, с 13:30 до 15:00 подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВНП", - пишет пресс-служба.

В ОВА горожан призывали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 11 декабря, в Вышгородском районе саперы проводили учения. Также уничтожение взрывоопасных предметов проходило в области и 2 декабря.

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