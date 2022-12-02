ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля Києва сьогодні лунатимуть вибухи: названа причина

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 09:54
Біля Києва сьогодні лунатимуть вибухи: названа причина Фото: біля Києва сьогодні лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу Києва сьогодні, 2 грудня місцеві жителі чутимуть вибухи. Причина тому - знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Поблизу столиці може бути гучно. Не панікуйте! Це наші сапери знищують вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сьогодні з 09:00 до 14:00 у Бучанському районі ліквідують вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що вчора, 1 грудня знищення вибухонебезпечних предметів проводили у Вишгородському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Буча Вибух
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну