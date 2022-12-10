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У Київській області лунатимуть вибухи. В ОВА попередили про навчання

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Субота 10 грудня 2022 16:12
У Київській області лунатимуть вибухи. В ОВА попередили про навчання Фото: у Київській області лунатимуть вибухи. В ОВА попередили про навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Вишгородському районі Київської області можливі звуки вибухів. Сапери відпрацьовуватимуть навички ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 10 грудня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба.

Містян закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 2 грудня біля Києва також можливо лунали вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

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