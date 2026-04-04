В одному з районів Києва вибухнуло авто: на місці події пожежа

У суботу ввечері, 4 квітня, в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався у Святошинському районі (місцеві пабліки уточнюють, що на Борщагівці). Тривоги у момент цієї ситуації в столиці не було.

"Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.