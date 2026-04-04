В одному з районів Києва вибухнуло авто: на місці події пожежа
У суботу ввечері, 4 квітня, в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
За даними правоохоронців, інцидент стався у Святошинському районі (місцеві пабліки уточнюють, що на Борщагівці). Тривоги у момент цієї ситуації в столиці не було.
"Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.
Інші інциденти
Нагадаємо, що 11 лютого в Голосіївському районі Києва також вибухнув автомобіль. Попередньо причиною вважали вибух газового обладнання.
Однак через кілька днів у СБУ повідомили, що вибух автомобіля в центрі Києва, який спочатку вважали технічною несправністю, виявився спланованим терактом проти Служби безпеки. Вибух стався поруч з однією з будівель СБУ, і, як з'ясувалося, у фургон було закладено вибуховий пристрій.
Також ми писали, що вранці 6 лютого в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, що призвело до певних наслідків.