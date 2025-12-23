В одному з районів Києва уламки дрона впали біля будинку, є постраждалі

За даними Кличка, уламки впали біля житлового будинку, були пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Водночас Ткаченко уточнив, що в одній з квартир заблоковані люди. За його словами постраждала одна людина. Водночас Кличко уточнив, що у столиці постраждали дві людини. Медики надають їм допомогу.

Оновлено о 09:10

За даними Ткаченка, кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина 16 років.

Водночас Кличко повідомив, що одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці.

Оновлено о 09:15

Наразі відомо, що у столиці кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

Обстріл 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та вранці російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. Станом на 07:50 у більшості областей країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Під ворожий обстріл потрапила й Рівненська область. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в оселях повибивало вікна. Також знищено дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.