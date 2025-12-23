RU

В одном из районов Киева обломки дрона упали возле дома, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: одном из районов Киева обломки дрона упали возле дома (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В результате российской атаки по Киеву утром вторника, 23 декабря, в Святошинском районе зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской военной администрации Тимура Ткаченко.

По данным Кличко, обломки упали возле жилого дома, были повреждены окна на уровне пятого этажа.

В то же время Ткаченко уточнил, что в одной из квартир заблокированы люди. По его словам пострадал один человек. В то же время Кличко уточнил, что в столице пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.

Обновлено в 09:10

По данным Ткаченко, количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок 16 лет.

В то же время Кличко сообщил, что одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте.

Обновлено в 09:15

Известно, что в столице количество пострадавших возросло до 4 человек.

Обстрел 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве областей страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительной информации, в результате удара поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в домах выбило окна. Также уничтожена деревянная хозяйственная постройка и повреждены три автомобиля.

 

Подробнее о последствиях новой атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по территории Украины в рождественские дни, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

