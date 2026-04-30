UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею обмежили рух на кілька тижнів

13:09 30.04.2026 Чт
2 хв
У чому причина суттєвих обмежень на кордоні?
aimg Костянтин Широкун
Фото: пункт пропуску "Медика - Шегині" працюватиме з обмеженнями (Getty Images)

Через ремонтні роботи на польській стороні пункт пропуску "Медика – Шегині" обмежить свою роботу на кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску "Медика – Шегині". У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що роботи триватимуть орієнтовно 5 тижнів та охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки. Рух транспорту буде організовано поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі транспортні засоби перенаправлятимуться на іншу.

За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві під'їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів.

"Просимо врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок", - додали у ДПСУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто має право перетинати державний кордон поза загальною чергою та в яких випадках прикордонники надають пріоритет. Йдеться, зокрема, про дипломатів, працівників міжнародних організацій, тяжкохворих, осіб з інвалідністю, а також батьків із дітьми віком до одного року.

Крім того, видання повідомляло про запровадження прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах міжнародних поїздів. Очікується, що це дозволить скоротити час зупинок на кордоні та зробить подорожі комфортнішими.

Спершу нововведення діятиме на маршрутах Київ - Перемишль і Київ - Хелм, а згодом його планують поширити й на інші міжнародні рейси.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаДПСУ