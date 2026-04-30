На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею обмежили рух на кілька тижнів

Через ремонтні роботи на польській стороні пункт пропуску "Медика – Шегині" обмежить свою роботу на кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску "Медика – Шегині". У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Зазначається, що роботи триватимуть орієнтовно 5 тижнів та охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки. Рух транспорту буде організовано поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі транспортні засоби перенаправлятимуться на іншу.
За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві під'їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів.
"Просимо врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок", - додали у ДПСУ.
