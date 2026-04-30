На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей ограничили движение на несколько недель

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу через пункт пропуска "Медика - Шегини". В связи с проведением работ по замене дорожного покрытия на польской стороне возможно временное снижение пропускной способности", - говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что работы продлятся ориентировочно 5 недель и будут охватывать как въездное, так и выездное направления. Движение транспорта будет организовано поэтапно. Во время выполнения работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую.

По информации польской стороны, 9 и 16 мая будет временно перекрыто две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В этот период грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов.

"Просим учесть указанные ограничения при планировании поездок", - добавили в ГПСУ.