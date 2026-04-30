На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей ограничили движение на несколько недель

Из-за ремонтных работ на польской стороне пункт пропуска "Медика - Шегини" ограничит свою работу на несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу через пункт пропуска "Медика - Шегини". В связи с проведением работ по замене дорожного покрытия на польской стороне возможно временное снижение пропускной способности", - говорится в сообщении ГПСУ.
Отмечается, что работы продлятся ориентировочно 5 недель и будут охватывать как въездное, так и выездное направления. Движение транспорта будет организовано поэтапно. Во время выполнения работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую.
По информации польской стороны, 9 и 16 мая будет временно перекрыто две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В этот период грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов.
"Просим учесть указанные ограничения при планировании поездок", - добавили в ГПСУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто имеет право пересекать государственную границу вне общей очереди и в каких случаях пограничники предоставляют приоритет. Речь идет, в частности, о дипломатах, работниках международных организаций, тяжелобольных, лицах с инвалидностью, а также родителях с детьми в возрасте до одного года.
Кроме того, издание сообщало о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов. Ожидается, что это позволит сократить время остановок на границе и сделает путешествия более комфортными.
Сначала нововведение будет действовать на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют распространить и на другие международные рейсы.