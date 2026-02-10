Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні. Він працюватиме цілодобово та обслуговуватиме як пасажирські, так і вантажні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка.
Що передбачає підписаний протокол
Документ доповнює міжурядову угоду 1997 року щодо пунктів пропуску та офіційно додає до переліку міжнародних автомобільних переходів новий пункт із цілодобовим режимом роботи.
Підписання протоколу створює правову основу для відкриття пункту пропуску та дозволяє передбачити необхідне фінансування його облаштування у державному бюджеті України.
Роботи з підготовки інфраструктури вже тривають, з українського боку їх координує Агентство відновлення.
Як новий пункт пропуску вплине на логістику
Очікується, що відкриття нового переходу забезпечить:
- збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;
- ефективніший експорт та імпорт через Молдову і Румунію;
- посилення "Шляхів солідарності";
- зменшення навантаження на інші пункти пропуску на кордоні.
