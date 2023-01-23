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На одному з одеських пляжів знайшли тіло екс-власника ринку "Сьомий кілометр", - ЗМІ

Фото: бізнесмен Віктор Добрянський-молодший (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На одному з одеських пляжів знайшли мертвим колишнього власника ринку "Сьомий кілометр" Віктора Добрянського-молодшого. Минулого року його оголосили у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Тіло чоловіка знайшли у понеділок уранці на Трасі здоров'я. Як розповіло джерело видання в поліції, загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктор Добрянський-молодший.

За даними правоохоронців, бізнесмен напередодні відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні. Наразі причини його смерті невідомі, зараз правоохоронці працюють над цим.

Зазначається, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить ринок "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на узбережжі Одеси виявили речі із крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні цього року.

Також кілька днів тому ми писали, що на узбережжі Одеси знову виявили морську міну.

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