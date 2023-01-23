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На одном из одесских пляжей нашли тело экс-владельца рынка "Седьмой километр", - СМИ

Фото: бизнесмен Виктор Добрянский-младший (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На одном из одесский пляжей нашли мертвым бывшего владельца рынка "Седьмой километр" Виктора Добрянского-младшего. В прошлом году его объявили в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местной издание "Думская".

Тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник издания в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский-младший.

По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. В настоящий момент причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.

Отмечается, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

Согласно данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит рынок "Седьмой километр". На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

Напомним, в конце декабря прошлого года на побережье Одессы обнаружили вещи с крейсера "Москва", который украинские военные затопили в апреле этого года.

Также несколько дней назад мы писали, что на одесском побережье снова обнаружили морскую мину.

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Одесса