На одном из одесских пляжей нашли тело экс-владельца рынка "Седьмой километр", - СМИ

Тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник издания в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский-младший.

По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. В настоящий момент причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.

Отмечается, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

Согласно данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит рынок "Седьмой километр". На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.