На одеському узбережжі знову виявили морську міну: її знешкодили

На узбережжі в Одеській області другий день поспіль виявили морську міну. Її підірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Вибухонебезпечний предмет виявили сьогодні вдень. Морську міну прибило на узбережжя.

Пізніше фахівці знешкодили небезпечну міну. У мережі з'явилося відео підриву.

Жителів Одеської області закликають бути обережними, оскільки через шторм у Чорному морі міни часто виносить до узбережжя.

Нагадаємо, вчора в Одеській області теж виявили чергову дрейфуючу міну. Військові ліквідували її шляхом підриву.

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