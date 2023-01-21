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На одеському узбережжі знову виявили морську міну: її знешкодили

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Одеса, Субота 21 січня 2023 16:01
На одеському узбережжі знову виявили морську міну: її знешкодили Фото: в Одеській області знову підірвали морську міну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На узбережжі в Одеській області другий день поспіль виявили морську міну. Її підірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Вибухонебезпечний предмет виявили сьогодні вдень. Морську міну прибило на узбережжя.

Пізніше фахівці знешкодили небезпечну міну. У мережі з'явилося відео підриву.

Жителів Одеської області закликають бути обережними, оскільки через шторм у Чорному морі міни часто виносить до узбережжя.

Нагадаємо, вчора в Одеській області теж виявили чергову дрейфуючу міну. Військові ліквідували її шляхом підриву.

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