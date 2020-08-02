В одном из регионов Германии власти обьявили о второй волне коронавируса

Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)

Ситуация с COVID-19 не позволяет смягчить ограничения

Премьер-министр германского региона Бавария Маркус Зедер заявил, что растущее число новых случаев коронавируса в Германии не позволяет говорить о возможности дальнейшего смягчения ограничений.

Об этом сообщает DW.

В частности, указал премьер, трудно представить проведение в ближайшее время футбольных матчей с большим количеством зрителей на трибунах. По его словам, вторая волна коронавируса уже "крадется по Германии".

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

Также сообщалось, что в Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.

Кроме того, с 1 августа жители Германии после возвращения из других стран могут добровольно пройти бесплатный тест на коронавирус в течение 72 часов.