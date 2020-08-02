В Германии начали бесплатное тестирование на COVID-19 при возвращении в страну

Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)

Сделать тест можно в течение трех суток после возвращения

С 1 августа жители Германии при возвращении из других стран могут добровольно пройти бесплатный тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Об этом сообщает DW.

Тесты могут сдать все желающие, в том числе и те, кто не имеет признаков инфицирования коронавирусом. Тестирование проводятся как в аэропортах, так и в различных учреждениях здравоохранения и в кабинетах врачей.

Немецкое государство в итоге берет на себя все расходы, компенсируя соответствующие средства кассам медицинского страхования.

Это решение было принято в качестве шага на опережение, чтобы не допустить вспышки распространения коронавируса в период окончания школьных каникул, когда многие возвращаются в Германию с отдыха в других странах.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

Также сообщалось, что в немецкой Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.