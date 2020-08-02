ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Германии начали бесплатное тестирование на COVID-19 при возвращении в страну

Германия, Воскресенье 02 августа 2020 02:52
В Германии начали бесплатное тестирование на COVID-19 при возвращении в страну
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Сделать тест можно в течение трех суток после возвращения

С 1 августа жители Германии при возвращении из других стран могут добровольно пройти бесплатный тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Об этом сообщает DW.

Тесты могут сдать все желающие, в том числе и те, кто не имеет признаков инфицирования коронавирусом. Тестирование проводятся как в аэропортах, так и в различных учреждениях здравоохранения и в кабинетах врачей.

Немецкое государство в итоге берет на себя все расходы, компенсируя соответствующие средства кассам медицинского страхования.

Это решение было принято в качестве шага на опережение, чтобы не допустить вспышки распространения коронавируса в период окончания школьных каникул, когда многие возвращаются в Германию с отдыха в других странах.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

Также сообщалось, что в немецкой Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГерманияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь