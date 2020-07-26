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В Германии произошла вспышка COVID-19 на ферме, среди заболевших украинцы

Бавария, Воскресенье 26 июля 2020 22:29
В Германии произошла вспышка COVID-19 на ферме, среди заболевших украинцы
Фото: ферма (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

На ферме работают заробитчане из стран Восточной Европы

В немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме. Среди инфицированных сезонные рабочие с Украины.

Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает "Укринформ".

По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.

В генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью украинские заробитчане не обращались.

Кроме того, еще одна вспышка коронавируса произошла на ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии. Там коронавирусом заразились по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 900 новых случаев инфицирования коронавирусом; излечились от заболевания 310 украинцев.

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