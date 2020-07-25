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Германия вводит тестирование на коронавирус в аэропортах

Суббота 25 июля 2020 10:35
Германия вводит тестирование на коронавирус в аэропортах
Фото: аэропорт Германии (arrivo.ru)
Автор: Андрей Козловский

Тест приезжим из стран с активной эпидемией COVID-19 будут делать бесплатно

Сегодня, 25 июля, министры здравоохранения федеральных земель ФРГ договорились о тестировании людей в аэропортах, которые прилетают из стран с опасной эпидситуацией. Тест им будут делать бесплатно, но еще неизвестно, когда тестирование запустят, так как нужно обустроить необходимую инфраструктуру.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи заявил, что для путешественников из других стран ЕС будет возможность сделать бесплатно тест в течение 72 часов после возвращения.

Кроме того, федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан говорит о том, что Германия все еще находится в середине пандемии.

"Рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию", - добавил он.

Также известно, что все кто возвращается в Германию из отпусков в "опасных странах" должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией, но проверять их будут выборочно.

Напомним, в Украине аэропорты "Борисполь", "Харьков" и "Львов" открыли пункты тестирования на коронавирус.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно.

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