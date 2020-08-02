В одному з регіонів Німеччини влада оголосила про другу хвилю коронавірусу

Фото: пробірка з написом "коронавірус" (УНІАН)

Ситуація з COVID-19 не дозволяє пом'якшити обмеження

Прем'єр-міністр німецького регіону Баварії Маркус Зедер заявив, що зростаюча кількість нових випадків коронавірусу в Німеччині не дозволяє говорити про можливість подальшого пом'якшення обмежень.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, зазначив прем'єр, важко уявити проведення найближчим часом футбольних матчів з великою кількістю глядачів на трибунах. За його словами, друга хвиля коронавірусу вже "крадеться по Німеччині".

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Німеччині ввели тестування на коронавірус в аеропортах для громадян, які в'їжджають в країну з регіонів з небезпечної епідситуацією.

Також повідомлялося, що у Баварії в результаті спалаху коронавірусу на фермі захворіли сезонні робітники з України.

Крім того, з 1 серпня жителі Німеччини після повернення з інших країн можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин.