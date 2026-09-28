Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та оренду

Ціни на квартири в Одесі продовжують зростати, попри те, що купівельна активність на півдні залишається обмеженою через військові ризики. Статистика платформ нерухомості фіксує різноспрямовані тенденції на вторинному ринку, в новобудовах та в сегменті оренди.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Вторинний ринок

На вторинному ринку медіанні ціни квартир за рік змінилися по-різному залежно від кількості кімнат. Зокрема, двокімнатні квартири додали 8% у доларах, а однокімнатні зросли на 11%, водночас трикімнатні втратили 1%.

Загалом по місту медіанна ціна:

однокімнатної квартири на вторинці становить 50 000 доларів,

двокімнатної - 70 000 доларів

трикімнатної - 85 000 доларів.

Серед районів найвищі медіанні показники утримує Приморський: 65 000 доларів за 1-кімнатну, 89 000 доларів за 2-кімнатну та 130 000 доларів за 3-кімнатну квартиру.

Ціни на вторинному ринку в Одесі (скриншот)

Первинний ринок

У новобудовах середня вартість квадратного метра показала різноспрямовані результати за пів року. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у бізнес-класі - плюс 22% у доларах до рівня 1 340 доларів за квадратний метр. Водночас комфорт-клас майже не змінився, втративши 1%.

У червні медіанна стартова ціна:

в економ-класі становила 31 400 грн/кв. м (+8% за рік),

у комфорт-класі - 38 100 грн/кв. м (+2%)

в бізнес-класі - 57 600 грн/кв. м (+27%).

Ціни на первинці в Одесі (скриншот)

Оренда житла

Ринок оренди також відзначився помітним подорожчанням за останній піврічний період. Медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 000 грн і становить 13 000 грн (+8% за рік).

Ціни на житло в Одесі (скриншот)

Житло на дві кімнати здається в середньому за 16 000 грн (+3% за рік), а 3-кімнатні квартири коштують 24 000 грн на місяць, що на 15% вище торішніх показників.

Водночас ціни на оренду залежать від району.