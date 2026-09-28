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Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та оренду

08:07 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та оренду Що відбувається на ринку нерухомості в Одесі (колаж РБК-Україна)
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Ціни на квартири в Одесі продовжують зростати, попри те, що купівельна активність на півдні залишається обмеженою через військові ризики. Статистика платформ нерухомості фіксує різноспрямовані тенденції на вторинному ринку, в новобудовах та в сегменті оренди.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Вторинний ринок

На вторинному ринку медіанні ціни квартир за рік змінилися по-різному залежно від кількості кімнат. Зокрема, двокімнатні квартири додали 8% у доларах, а однокімнатні зросли на 11%, водночас трикімнатні втратили 1%.

Загалом по місту медіанна ціна:

  • однокімнатної квартири на вторинці становить 50 000 доларів,
  • двокімнатної - 70 000 доларів
  • трикімнатної - 85 000 доларів.

Серед районів найвищі медіанні показники утримує Приморський: 65 000 доларів за 1-кімнатну, 89 000 доларів за 2-кімнатну та 130 000 доларів за 3-кімнатну квартиру.

Читайте також: Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рік

Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та орендуЦіни на вторинному ринку в Одесі (скриншот)

Первинний ринок

У новобудовах середня вартість квадратного метра показала різноспрямовані результати за пів року. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у бізнес-класі - плюс 22% у доларах до рівня 1 340 доларів за квадратний метр. Водночас комфорт-клас майже не змінився, втративши 1%.

У червні медіанна стартова ціна:

  • в економ-класі становила 31 400 грн/кв. м (+8% за рік),
  • у комфорт-класі - 38 100 грн/кв. м (+2%)
  • в бізнес-класі - 57 600 грн/кв. м (+27%).

Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та оренду

Ціни на первинці в Одесі (скриншот)

Оренда житла

Ринок оренди також відзначився помітним подорожчанням за останній піврічний період. Медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 000 грн і становить 13 000 грн (+8% за рік).

Однокімнатні квартири в Одесі здорожчали на 11%: які зараз ціни на купівлю та орендуЦіни на житло в Одесі (скриншот)

Житло на дві кімнати здається в середньому за 16 000 грн (+3% за рік), а 3-кімнатні квартири коштують 24 000 грн на місяць, що на 15% вище торішніх показників.

Водночас ціни на оренду залежать від району.

Раніше ми писали про те, що у Луцьку ціна на однокімнатну квартиру зросла на 26% за рік і сягнула 63 тисяч доларів. Оренда також підскочила: однокімнатне житло у середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць.

Читайте також про те, що в Івано-Франківську ціни на оренду зросли більш ніж на 40%. При цьому більшість потенційних покупців очікують подальшого підвищення вартості нерухомості у місті.

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