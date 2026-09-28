Влучили в АЗС та офісну будівлю: що відомо про атаку дронів на Київ

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Уранці 28 вересня безпілотники атакували Київ. Влучання зафіксували в Оболонському та Шевченківському районах, пошкоджено автозаправну станцію та офісну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.