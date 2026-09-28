Однокомнатные квартиры в Одессе подорожали на 11%: какие сейчас цены на покупку и аренду
Цены на квартиры в Одессе продолжают расти, несмотря на то, что покупательская активность на юге остается ограниченной из-за военных рисков. Статистика платформ недвижимости фиксирует разнонаправленные тенденции на вторичном рынке, в новостройках и сегменте аренды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Вторичный рынок
На вторичном рынке средние цены квартир за год изменились по-разному в зависимости от количества комнат. В частности, двухкомнатные квартиры прибавили 8% в долларах, а однокомнатные выросли на 11%, в то же время трехкомнатные потеряли 1%.
В целом по городу медианная цена:
- однокомнатной квартиры на вторичке составляет 50 000 долларов,
- двухкомнатной - 70 000 долларов
- трехкомнатной - 85 000 долларов.
Среди районов самые высокие медианные показатели удерживает Приморский: 65 000 долларов за 1-комнатную, 89 000 долларов за 2-комнатную и 130 000 долларов за 3-комнатную квартиру.
Цены на вторичном рынке в Одессе (скриншот)
Первичный рынок
В новостройках средняя стоимость квадратного метра показала разнонаправленные результаты за полгода. Самый существенный рост зафиксирован в бизнес-классе - плюс 22% в долларах до уровня 1 340 долларов за квадратный метр. В то же время комфорт-класс почти не изменился, потеряв 1%.
В июне медианная стартовая цена:
- в эконом-классе составила 31 400 грн/кв. м (+8% в год),
- в комфорт-классе - 38 100 грн/кв. м (+2%)
- в бизнес-классе - 57 600 грн/кв. м (+27%).
Цены на первичке в Одессе (скриншот)
Аренда жилья
Рынок аренды также отметился заметным удорожанием за последний полугодовой период. Медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 000 грн и составляет 13 000 грн (+8% за год).
Цены на жилье в Одессе (скриншот)
Жилье на две комнаты сдается в среднем за 16 000 грн (+3% в год), а 3-комнатные квартиры стоят 24 000 грн в месяц, что на 15% выше прошлогодних показателей.
В то же время, цены на аренду зависят от района.
Ранее мы писали о том, что в Луцке цена на однокомнатную квартиру выросла на 26% в год и достигла 63 тысяч долларов. Аренда также подскочила: однокомнатное жилье в среднем стоит 18 тысяч гривен в месяц.
Читайте также о том, что в Ивано-Франковске цены на аренду выросли более чем на 40%. При этом большинство потенциальных покупателей ожидают дальнейшего повышения стоимости недвижимости в городе.