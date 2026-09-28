Однокомнатные квартиры в Одессе подорожали на 11%: какие сейчас цены на покупку и аренду

Цены на квартиры в Одессе продолжают расти, несмотря на то, что покупательская активность на юге остается ограниченной из-за военных рисков. Статистика платформ недвижимости фиксирует разнонаправленные тенденции на вторичном рынке, в новостройках и сегменте аренды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Вторичный рынок

На вторичном рынке средние цены квартир за год изменились по-разному в зависимости от количества комнат. В частности, двухкомнатные квартиры прибавили 8% в долларах, а однокомнатные выросли на 11%, в то же время трехкомнатные потеряли 1%.

В целом по городу медианная цена:

однокомнатной квартиры на вторичке составляет 50 000 долларов,

двухкомнатной - 70 000 долларов

трехкомнатной - 85 000 долларов.

Среди районов самые высокие медианные показатели удерживает Приморский: 65 000 долларов за 1-комнатную, 89 000 долларов за 2-комнатную и 130 000 долларов за 3-комнатную квартиру.

Цены на вторичном рынке в Одессе (скриншот)

Первичный рынок

В новостройках средняя стоимость квадратного метра показала разнонаправленные результаты за полгода. Самый существенный рост зафиксирован в бизнес-классе - плюс 22% в долларах до уровня 1 340 долларов за квадратный метр. В то же время комфорт-класс почти не изменился, потеряв 1%.

В июне медианная стартовая цена:

в эконом-классе составила 31 400 грн/кв. м (+8% в год),

в комфорт-классе - 38 100 грн/кв. м (+2%)

в бизнес-классе - 57 600 грн/кв. м (+27%).

Цены на первичке в Одессе (скриншот)

Аренда жилья

Рынок аренды также отметился заметным удорожанием за последний полугодовой период. Медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 000 грн и составляет 13 000 грн (+8% за год).

Цены на жилье в Одессе (скриншот)

Жилье на две комнаты сдается в среднем за 16 000 грн (+3% в год), а 3-комнатные квартиры стоят 24 000 грн в месяц, что на 15% выше прошлогодних показателей.

В то же время, цены на аренду зависят от района.