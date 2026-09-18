У Луцьку квартири подорожчали до 26%: скільки коштує купити та орендувати житло
У Луцьку за рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири - їхня медіанна ціна зросла на 26% і сягнула 63 тисяч доларів. Водночас оренда також продовжує дорожчати: за однокімнатне житло просять у середньому 18 тисяч гривень на місяць.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку
Найвідчутніше за рік зросли ціни саме на невеликі квартири. Двокімнатне та трикімнатне житло дорожчало значно повільніше.
Вартість житла у Луцьку:
- 1-кімнатна квартира - 63 тисячі доларів, ціна зросла на 26%;
- 2-кімнатна - 69 500 доларів, це на 7% дорожче, ніж роком раніше;
- 3-кімнатна - 75 тисяч доларів, вартість піднялась на 2%.
Ціни на вторинному ринку у Луцьку (скриншот)
Які ціни на новобудови
На первинному ринку стартова вартість квадратного метра вже наближається до тисячі доларів - середня ціна становить 960 доларів, однак вона залежить від класу житла.
Медіанні ціни за квадратний метр:
- комфорт - 940 дол./кв. м;
- преміум - 960 дол./кв. м;
- бізнес - 980 дол./кв. м.
Житла економ-класу зараз нема у продажу в Луцьку. Найдорожчим залишаються квартири бізнес-класу, хоча різниця між сегментами поки незначна. У продажі 53 секцій ЖК, 6 забудовників пропонують розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".
Ціни на первинному ринку у Луцьку (скриншот)
Скільки коштує оренда
Разом із продажем дорожчає й оренда квартир. Станом на кінець серпня середня ціна за однокімнатну кваритиру становила 18 тисяч гривень на місяць, даних про дво- і трикімнатні квартири замало для аналізу.
Дослідження ЛУН показує, що в середньому жителі Луцька витрачають 63% зарплати на оренду однокімнатної квартири, а щоб купити таке житло, потрібно відкладати усю зарплату протягом 8,9 року.
Тож попит на житло у західних областях України залишається високим, що продовжує підтримувати зростання цін як на купівлю, так і на оренду.
Читайте також про те, що в Івано-Франківську оренда подорожчала більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців вважають, що нерухомість у місті знову підніметься у ціні.
Раніше ми писали про те, що на оренду однокімнатної квартири у молоді йде від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А для купівлі у найдорожчих містах доведеться збирати гроші майже 10 років.