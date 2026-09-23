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Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рік

08:07 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рік Що відбувається на ринку нерухомості у Рівному (фото: Freepik)
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У Рівному за рік зросли ціни як на вторинному, так і на первинному ринку житла. Найбільше подорожчали новобудови бізнес-класу - на 26%, тоді як серед квартир на вторинці найвідчутніше зросли ціни на одно- та двокімнатне житло.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

За рік найбільше зросли медіанні ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири - обидва типи додали по 8%.

Медіанні ціни на вторинному ринку:

  • 1-кімнатні - 56 000 доларів (+8%);
  • 2-кімнатні - 69 000 доларів (+8%);
  • 3-кімнатні - 70 900 доларів (+4%).

В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Рівному, треба відкладати всю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 9,4 року.

Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рікЦіни на вторинному ринку у Рівному (скриншот)

Новобудови зросли ще швидше

На первинному ринку найбільшу динаміку показав бізнес-клас. За рік квадратний метр у таких новобудовах подорожчав на 26%.

Медіанні стартові ціни за квадратний метр:

  • економ - 45 800 грн (+19%);
  • комфорт - 44 800 грн (+16%);
  • бізнес - 53 100 грн (+26%).

Таким чином, ринок житла в Рівному продовжує поступове зростання, причому новобудови дорожчають швидше за квартири на вторинному ринку.

Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рікЦіни на первинному ринку у Рівному (скриншот)

Оренда також дорожчає

Вартість оренди житла в Рівному продовжує зростати. За останні пів року середня ціна на однокімнатні квартири збільшилась на 2000 грн. Попит на оренду в західних регіонах залишається високим через відносну безпеку.

Ціни на оренду:

  • однокімнатна квартира - 14 тисяч гривень, ціна зросла на 17% за рік;
  • двокімнатна - 13 300 гривень, це на 10% більше, ніж торік.

В середньому у Рівному жителі витрачають 51% на оренду житла.

Раніше ми писали про те, що у Луцьку ціна на однокімнатну квартиру зросла на 26% за рік і сягнула 63 тисяч доларів. Оренда також підскочила: однокімнатне житло у середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць.

Читайте також про те, що в Івано-Франківську ціни на оренду зросли більш ніж на 40%. При цьому більшість потенційних покупців очікують подальшого підвищення вартості нерухомості у місті.

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