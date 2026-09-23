Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рік
У Рівному за рік зросли ціни як на вторинному, так і на первинному ринку житла. Найбільше подорожчали новобудови бізнес-класу - на 26%, тоді як серед квартир на вторинці найвідчутніше зросли ціни на одно- та двокімнатне житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку
За рік найбільше зросли медіанні ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири - обидва типи додали по 8%.
Медіанні ціни на вторинному ринку:
- 1-кімнатні - 56 000 доларів (+8%);
- 2-кімнатні - 69 000 доларів (+8%);
- 3-кімнатні - 70 900 доларів (+4%).
В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Рівному, треба відкладати всю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 9,4 року.
Ціни на вторинному ринку у Рівному (скриншот)
Новобудови зросли ще швидше
На первинному ринку найбільшу динаміку показав бізнес-клас. За рік квадратний метр у таких новобудовах подорожчав на 26%.
Медіанні стартові ціни за квадратний метр:
- економ - 45 800 грн (+19%);
- комфорт - 44 800 грн (+16%);
- бізнес - 53 100 грн (+26%).
Таким чином, ринок житла в Рівному продовжує поступове зростання, причому новобудови дорожчають швидше за квартири на вторинному ринку.
Ціни на первинному ринку у Рівному (скриншот)
Оренда також дорожчає
Вартість оренди житла в Рівному продовжує зростати. За останні пів року середня ціна на однокімнатні квартири збільшилась на 2000 грн. Попит на оренду в західних регіонах залишається високим через відносну безпеку.
Ціни на оренду:
- однокімнатна квартира - 14 тисяч гривень, ціна зросла на 17% за рік;
- двокімнатна - 13 300 гривень, це на 10% більше, ніж торік.
В середньому у Рівному жителі витрачають 51% на оренду житла.
Раніше ми писали про те, що у Луцьку ціна на однокімнатну квартиру зросла на 26% за рік і сягнула 63 тисяч доларів. Оренда також підскочила: однокімнатне житло у середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць.
Читайте також про те, що в Івано-Франківську ціни на оренду зросли більш ніж на 40%. При цьому більшість потенційних покупців очікують подальшого підвищення вартості нерухомості у місті.