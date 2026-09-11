Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську

В Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Які ціни на вторинному ринку

Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.

Ціни на квартири:

1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;

2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;

3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;

Опитування ЛУН (зима 2026) показало, що настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.

Ціни на житло у різних районах Івано-Франківська (скриншот)

Що відбувається на первинному ринку

Середня вартість "квадрату" у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:

комфорт - 990 доларів;

бізнес - 1 060 доларів;

преміум - 1 320 доларів;

економ - недостатньо даних.

Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою "єОселя".

Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.

Ціни на первинному ринку Івано-Франківська (скриншот)

Яка вартість оренди

За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 44%, однокімнатні - на 42%.

Ціни на житло:

однокімнатні - 22 400 грн;

двокімнатні - 26 900 грн;

трикімнатні - 31 400 грн.

Ціни на житло у новобудовах (скриншот)