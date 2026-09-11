ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську

08:07 11.09.2026 Пт
2 хв
Більш як половина покупців на первинці вважають, що ціни знову підуть вгору
aimg Василина Копитко
Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську Що відбувається на ринку нерухомості в Івано-Франківську (фото: Freepik)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Які ціни на вторинному ринку

Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.

Ціни на квартири:

  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;
  • 2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;
  • 3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;

Опитування ЛУН (зима 2026) показало, що настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.

Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-ФранківськуЦіни на житло у різних районах Івано-Франківська (скриншот)

Що відбувається на первинному ринку

Середня вартість "квадрату" у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:

  • комфорт - 990 доларів;
  • бізнес - 1 060 доларів;
  • преміум - 1 320 доларів;
  • економ - недостатньо даних.

Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою "єОселя".

Читайте також: Подвійний продаж квартир: що перевірити перед купівлею, щоб не стати жертвою шахраїв

Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.

Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську

Ціни на первинному ринку Івано-Франківська (скриншот)

Яка вартість оренди

За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 44%, однокімнатні - на 42%.

Ціни на житло:

  • однокімнатні - 22 400 грн;
  • двокімнатні - 26 900 грн;
  • трикімнатні - 31 400 грн.

Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-ФранківськуЦіни на житло у новобудовах (скриншот)

Читайте також про те, що в Україні за рік зменшилась кількість однокімнатних квартир, які виставляють на продаж і довгострокову оренду. Єдиним містом, де побільшало квартир в обох сегментах, стали Чернівці.

Раніше ми писали про те, що оренда однокімнатної квартири у молоді з'їдає від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А щоб купити таке житла у найдорожчих містах доведеться накопичувати майже 10 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Івано-Франківськ Житло
Новини
"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном
"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном
Аналітика
Від дитсадка до окопу. Як Росія готує українських дітей до служби у власній армії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від дитсадка до окопу. Як Росія готує українських дітей до служби у власній армії