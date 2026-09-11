Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську
В Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Які ціни на вторинному ринку
Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.
Ціни на квартири:
- 1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;
- 2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;
- 3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;
Опитування ЛУН (зима 2026) показало, що настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.
Ціни на житло у різних районах Івано-Франківська (скриншот)
Що відбувається на первинному ринку
Середня вартість "квадрату" у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:
- комфорт - 990 доларів;
- бізнес - 1 060 доларів;
- преміум - 1 320 доларів;
- економ - недостатньо даних.
Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою "єОселя".
Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.
Ціни на первинному ринку Івано-Франківська (скриншот)
Яка вартість оренди
За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 44%, однокімнатні - на 42%.
Ціни на житло:
- однокімнатні - 22 400 грн;
- двокімнатні - 26 900 грн;
- трикімнатні - 31 400 грн.
Ціни на житло у новобудовах (скриншот)
Читайте також про те, що в Україні за рік зменшилась кількість однокімнатних квартир, які виставляють на продаж і довгострокову оренду. Єдиним містом, де побільшало квартир в обох сегментах, стали Чернівці.
Раніше ми писали про те, що оренда однокімнатної квартири у молоді з'їдає від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А щоб купити таке житла у найдорожчих містах доведеться накопичувати майже 10 років.