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В одній з областей України почались аварійні відключення світла

16:41 10.07.2026 Пт
2 хв
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання
aimg Валерій Ульяненко
В одній з областей України почались аварійні відключення світла Фото: у Харківській області почалися аварійні відключення світла (Getty Images)
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В Ізюмській громаді Харківської області почались аварійні відключення світла у низці населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ізюмської міської військової адміністрації.

За даними місцевої влади, проблеми з електропостачанням почалися близько полудня. Спочатку знеструмлення зафіксували у п'яти селах громади: Крамарівці, Забавному, Федорівці, Іскрі та Глинському. Також без електрики залишилася вулиця Степова в самому Ізюмі.

Згодом масштаби відключень розширилися. Енергоживлення зникло ще у двох населених пунктах громади - селах Левківка та Іванівка.

Наразі причини аварійної ситуації встановлюються. Фахівці "Харківобленерго" вже працюють на місцях аварій, щоб з'ясувати, що спричинило знеструмлення, та якнайшвидше відновити подачу світла до осель жителів.

Пізніше в МВА повідомили про відновлення енергопостачання в Левківці та Іванівці.

Нагадаємо, 8 липня через російські обстріли були зафіксовані перебої з електропостачанням у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Раніше, 6 липня, внаслідок атак РФ без світла залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім того, через негоду аварійні відключення електроенергії запроваджували на Полтавщині. Тоді без електропостачання тимчасово залишилися близько трьох тисяч споживачів у чотирьох громадах.

Також 3 липня у Києві та низці регіонів України тимчасово діяли графіки аварійних відключень світла. Їх запровадили через рекордне споживання електроенергії, спричинене спекою, а також перевантаження енергетичного обладнання.

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Харків Електроенергія Вимкнення світла
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