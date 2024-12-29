ua en ru
Нд, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В одній з областей України ввели аварійні графіки відключення світла

Україна, Неділя 29 грудня 2024 17:27
UA EN RU
В одній з областей України ввели аварійні графіки відключення світла Фото: в Сумській області ввели екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області України сьогодні, 29 грудня, застосували аварійні відключення світла. Жителів просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ ''Сумиобленерго''.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини з 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1,2,3 черг", - наголосили в компанії.

"Сумиобленерго" зауважило, що черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго".

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних", - додали в компанії.

Зауважимо, що вчора в Україні також вводили графіки екстрених відключень електроенергії. Такі зміни в споживання були застосовані відразу в кількох областях України. Детальніше по це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що Покровськ Донецької області повністю залишився без світла 28 грудня.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла
NEWS
Скандального командира 211-ї бригади затримали і доставили в Київ
Скандального командира 211-ї бригади затримали і доставили в Київ
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту