ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Украина, Воскресенье 29 декабря 2024 17:27
UA EN RU
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света Фото: в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких областях Украины сегодня, 29 декабря, применили аварийные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию.

Подробнее о том, в каких областях Украины были введены экстренные отключения света, - в материале РБК-Украина.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", - заявили в компании "Сумыоблэнерго".

Там отметили, что очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго".

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - добавили в компании.

Экстренные отключения света ввели и в Днепропетровской области. Об этом сообщила компания ДТЭК Днепровские электросети.

"Графики отключений при этом не действуют", - предупредили в ДТЭК.

Обновлено в 18:10.

В Полтавской области также применили график аварийных отключений света

"Для 3 очередей. Такое распоряжение предоставило НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

При подготовке публикации использовалась информация "ДТЭК", "Сумыоблэнерго", АО "Полтаваоблэнерго".

Заметим, что вчера в Украине также вводили графики экстренных отключений электроэнергии. Такие изменения в потреблении были применены сразу в нескольких областях Украины. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время заметим, что Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря.

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света
NEWS
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта