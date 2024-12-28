Покровськ повністю залишився без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА .

Ситуація зі світлом в Україні

Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

Зокрема, що стосується 28 грудня, то у Києві змінився час відключень світла. Як зазначається, відключення триватимуть з 10:00 до 18:00. А у Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво.

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