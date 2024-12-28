По Україні почали вводити екстрені відключення світла
В кількох областях України сьогодні, 28 грудня, ввели екстрені відключення світла. Жителів просять економити електроенергію.
Докладніше про те, в яких областях України були введені екстрені відключення світла, - в матеріалі РБК-Україна.
"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - повідомили в ДТЕК.
За даними компанії, графіки відключень в Дніпропетровській області наразі не діють.
"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!", - додали енергетики.
Водночас, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.
Оновлено о 16:25.
"Полтаваобленерго" повідомила, що в Полтавській області також протягом дня будуть вводитись екстрені графіки відключення світла.
"Увага! Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", - пояснили в компанії.
При підготовці публікації використовувалась інформація "ДТЕК", "Сумиобленерго", АТ "Полтаваобленерго".
Зауважимо, що раніше сьогодні Покровськ Донецької області повністю залишився без світла 28 грудня. Енергетики наразі з'ясовують причину.
Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.
Зокрема, що стосується 28 грудня, то у Києві змінився час відключень світла. Як зазначається, відключення триватимуть з 10:00 до 18:00. А у Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво.
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