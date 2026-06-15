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На одній з ключових трас Донеччини розбили колону окупантів

12:25 15.06.2026 Пн
1 хв
Окупанти скаржаться на неможливість проїзду
aimg Олена Чупровська
Фото: перекрито одну з ключових доріг на Донеччині (Getty Images)

На окупованій Донеччині перекрита ключова траса - там знищили російську військову колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Трасу перекрили через знищену колону

Рух на трасі Маріуполь - Новоазовськ на окупованій Донеччині зупинено. Причина - ураження російської військової колони.

"Рух цивільного транспорту офіційно організовували через Пікузи сільськими дорогами", - написав Петро Андрющенко.

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Про втрати окупантів серед особового складу та техніки наразі не відомо.

Фото: маршрут окупантів на Донеччині (t.me/andriyshTime)

Андрющенко також публікує фото приблизного маршруту окупантів.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Брянській області та знищили майстерню, де ворог виробляв важкі дрони на Луганщині. Також підтверджено пошкодження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

Тим часом, за даними РБК-Україна, після серії ударів по Туапсинському НПЗ порт Туапсе минулого місяця повністю зупинив відвантаження нафти - а це близько 20 відсотків усієї танкерної нафти Росії.

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