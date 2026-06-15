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На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов

12:25 15.06.2026 Пн
1 мин
Оккупанты жалуются на невозможность проезда
aimg Елена Чупровская
Фото: перекрыта одна из ключевых дорог в Донецкой области (Getty Images)

На оккупированной Донетчине перекрыта ключевая трасса - там уничтожили российскую военную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Трассу перекрыли из-за уничтоженной колонны

Движение на трассе Мариуполь - Новоазовск на оккупированной Донетчине остановлено. Причина - поражение российской военной колонны.

"Движение гражданского транспорта официально организовывали через Пикузы сельскими дорогами", - написал Петр Андрющенко.

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О потерях оккупантов среди личного состава и техники пока не известно.

Фото: маршрут оккупантов в Донецкой области (t.me/andriyshTime)

Андрющенко также публикует фото приблизительного маршрута оккупантов.

Напомним, накануне ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Брянской области и уничтожили мастерскую, где враг производил тяжелые дроны на Луганщине. Также подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

Тем временем, по данным РБК-Украина, после серии ударов по Туапсинскому НПЗ порт Туапсе в прошлом месяце полностью остановил отгрузку нефти - а это около 20 процентов всей танкерной нефти России.

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