На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов

Напомним, накануне ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Брянской области и уничтожили мастерскую, где враг производил тяжелые дроны на Луганщине. Также подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

Тем временем, по данным РБК-Украина, после серии ударов по Туапсинскому НПЗ порт Туапсе в прошлом месяце полностью остановил отгрузку нефти - а это около 20 процентов всей танкерной нефти России.