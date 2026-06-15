На одній з ключових трас Донеччини розбили колону окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Про втрати окупантів серед особового складу та техніки наразі не відомо.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Брянській області та знищили майстерню, де ворог виробляв важкі дрони на Луганщині. Також підтверджено пошкодження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

Тим часом, за даними РБК-Україна, після серії ударів по Туапсинському НПЗ порт Туапсе минулого місяця повністю зупинив відвантаження нафти - а це близько 20 відсотків усієї танкерної нафти Росії.