На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов
На оккупированной Донетчине перекрыта ключевая трасса - там уничтожили российскую военную колонну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Трассу перекрыли из-за уничтоженной колонны
Движение на трассе Мариуполь - Новоазовск на оккупированной Донетчине остановлено. Причина - поражение российской военной колонны.
"Движение гражданского транспорта официально организовывали через Пикузы сельскими дорогами", - написал Петр Андрющенко.
О потерях оккупантов среди личного состава и техники пока не известно.
Фото: маршрут оккупантов в Донецкой области (t.me/andriyshTime)
Андрющенко также публикует фото приблизительного маршрута оккупантов.
Напомним, накануне ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Брянской области и уничтожили мастерскую, где враг производил тяжелые дроны на Луганщине. Также подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.
Тем временем, по данным РБК-Украина, после серии ударов по Туапсинскому НПЗ порт Туапсе в прошлом месяце полностью остановил отгрузку нефти - а это около 20 процентов всей танкерной нефти России.