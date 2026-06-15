На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

О потерях оккупантов среди личного состава и техники пока не известно.

Напомним, накануне ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Брянской области и уничтожили мастерскую, где враг производил тяжелые дроны на Луганщине. Также подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

Тем временем, по данным РБК-Украина, после серии ударов по Туапсинскому НПЗ порт Туапсе в прошлом месяце полностью остановил отгрузку нефти - а это около 20 процентов всей танкерной нефти России.