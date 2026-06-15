ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов

12:25 15.06.2026 Пн
1 мин
Оккупанты жалуются на невозможность проезда
aimg Елена Чупровская
На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантов Фото: перекрыта одна из ключевых дорог в Донецкой области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На оккупированной Донетчине перекрыта ключевая трасса - там уничтожили российскую военную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Трассу перекрыли из-за уничтоженной колонны

Движение на трассе Мариуполь - Новоазовск на оккупированной Донетчине остановлено. Причина - поражение российской военной колонны.

"Движение гражданского транспорта официально организовывали через Пикузы сельскими дорогами", - написал Петр Андрющенко.

Читайте также: ВСУ уничтожили шесть точек взлета вражеских дронов в Покровске (видео)

О потерях оккупантов среди личного состава и техники пока не известно.

На одной из ключевых трасс Донетчины разбили колонну оккупантовФото: маршрут оккупантов в Донецкой области (t.me/andriyshTime)

Андрющенко также публикует фото приблизительного маршрута оккупантов.

Напомним, накануне ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Брянской области и уничтожили мастерскую, где враг производил тяжелые дроны на Луганщине. Также подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

Тем временем, по данным РБК-Украина, после серии ударов по Туапсинскому НПЗ порт Туапсе в прошлом месяце полностью остановил отгрузку нефти - а это около 20 процентов всей танкерной нефти России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Донецк Мариуполь Война в Украине
Новости
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни