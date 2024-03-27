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В одній з багатоповерхівок Одеси сталась пожежа, перед цим пролунав вибух

Фото: в одній з багатоповерхівок Одеси сталась пожежа (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці на вулиці Валерія Самофалова. Перед цим пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як пише видання, перед цим в одній з квартир пролунав вибух. Пожежники прибули до місця подій й ліквідували пожежу.

Інші місцеві Telegram-канали стверджують, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 березня, на території столичного ринку у київській Борщагівки сталося загоряння. Тоді ж рятувальники в коментарі РБК-Україна розповіли, що загорілися два кіоски.

Зокрема нещодавно пожежа сталась в п'ятиповерхівці Кривого Рогу на яку впали уламки збитого російського "Шахеда".

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Одеса