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У Кривому Розі через падіння уламків "шахеда" на п'ятиповерхівку сталася пожежа

Україна, Понеділок 18 березня 2024 08:25
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У Кривому Розі через падіння уламків "шахеда" на п'ятиповерхівку сталася пожежа Фото: Шахед пошкодив дах п'ятиповерхівки в Кривому Розі (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Кривому Розі уламки збитого російського шахеда впали на п'ятиповерхівку. Пізно ввечері 17 березня сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав", - написав він.

За його даними, вибухотехніки вилучили частину дрона. "Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", - додав він.

Усього ввечері 17 березня у Криворізькому районі збили два "шахеди".

Лисак також повідомив, що тричі агресор обстрілював Нікополький район. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

"Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін", - додав Лисак.

Удар "шахедами"

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 17 дронів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Увечері 12 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир. Відомо про 5 загиблих та більше 40 поранених.

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