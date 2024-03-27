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В одной из многоэтажек Одессы произошел пожар, перед этим раздался взрыв

Фото: в одной из многоэтажек Одессы произошел пожар (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе произошел пожар в многоэтажке по улице Валерия Самофалова. Перед этим раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как пишет издание, перед этим в одной из квартир раздался взрыв. Пожарные прибыли к месту происшествия и ликвидировали пожар.

Другие местные Telegram-каналы утверждают, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 5 марта, на территории столичного рынка в киевской Борщаговки произошло возгорание. Тогда же спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.

В частности, недавно пожар произошел в пятиэтажке Кривого Рога, на которую упали обломки сбитого российского "Шахеда".

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Одесса