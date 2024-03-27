В одной из многоэтажек Одессы произошел пожар, перед этим раздался взрыв

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 5 марта, на территории столичного рынка в киевской Борщаговки произошло возгорание. Тогда же спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.

В частности, недавно пожар произошел в пятиэтажке Кривого Рога, на которую упали обломки сбитого российского "Шахеда".

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