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У Києві на Борщагівці горить ринок, - ДСНС

Київ, Вівторок 05 березня 2024 13:57
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У Києві на Борщагівці горить ринок, - ДСНС Фото: пожежа на ринку Борщагівки в Києві 5 березня (t.me/dsns_telegram ілюстративне фото)
Автор: Ярослава Борзова, Марія Кучерявець

На території столичного ринку на Борщагівці сталось займання. Наразі триває ліквідація пожежі.

Про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі ДСНС.

Як зазначають рятувальники, на території столичного ринку на Борщагівці загорілося два кіоски.

На місці події працює особовий склад ДСНС. Інформації про потерпілих наразі немає.

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, вчора під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Також у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.

Крім того, у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.

Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

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