У Києві на Борщагівці горить ринок, - ДСНС
На території столичного ринку на Борщагівці сталось займання. Наразі триває ліквідація пожежі.
Про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі ДСНС.
Як зазначають рятувальники, на території столичного ринку на Борщагівці загорілося два кіоски.
На місці події працює особовий склад ДСНС. Інформації про потерпілих наразі немає.
Пожежі у Києві та області
Нагадаємо, вчора під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.
Також у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.
Крім того, у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.
Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.
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