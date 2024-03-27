В одній з багатоповерхівок Одеси сталась пожежа, перед цим пролунав вибух

Фото: в одній з багатоповерхівок Одеси сталась пожежа (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці на вулиці Валерія Самофалова. Перед цим пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як пише видання, перед цим в одній з квартир пролунав вибух. Пожежники прибули до місця подій й ліквідували пожежу. Інші місцеві Telegram-канали стверджують, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.