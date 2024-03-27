В одній з багатоповерхівок Одеси сталась пожежа, перед цим пролунав вибух
В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці на вулиці Валерія Самофалова. Перед цим пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
Як пише видання, перед цим в одній з квартир пролунав вибух. Пожежники прибули до місця подій й ліквідували пожежу.
Інші місцеві Telegram-канали стверджують, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 березня, на території столичного ринку у київській Борщагівки сталося загоряння. Тоді ж рятувальники в коментарі РБК-Україна розповіли, що загорілися два кіоски.
Зокрема нещодавно пожежа сталась в п'ятиповерхівці Кривого Рогу на яку впали уламки збитого російського "Шахеда".
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