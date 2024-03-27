ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одной из многоэтажек Одессы произошел пожар, перед этим раздался взрыв

Среда 27 марта 2024 16:20
UA EN RU
В одной из многоэтажек Одессы произошел пожар, перед этим раздался взрыв Фото: в одной из многоэтажек Одессы произошел пожар (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе произошел пожар в многоэтажке по улице Валерия Самофалова. Перед этим раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как пишет издание, перед этим в одной из квартир раздался взрыв. Пожарные прибыли к месту происшествия и ликвидировали пожар.

Другие местные Telegram-каналы утверждают, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 5 марта, на территории столичного рынка в киевской Борщаговки произошло возгорание. Тогда же спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелось два киоска.

В частности, недавно пожар произошел в пятиэтажке Кривого Рога, на которую упали обломки сбитого российского "Шахеда".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА
Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы