Одна из целей визита Меркель в Украину - оценка главных игроков на выборах в 2019 году

Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Канцлер хочет также оценить текущую ситуацию в Украине в целом

Одна из целей визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Украину - оценка главных игроков на президентских и парламентских выборах в 2019 году. Об этом сказано в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью".

Отмечается, что Меркель хочет оценить текущую ситуацию в Украине в целом.

"Германия как основной кредитор украинской власти среди стран ЕС дает средства при выполнении определенных условий. Такой кредитор заинтересован в том, чтобы приехать и посмотреть, выполняются ли его условия", - отмечает аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

В статье подчеркивается, что в программе Меркель запланированы встречи не только с высшими должностными лицами Украины, но и с лидерами парламентских фракций, а значит еще одной задачей канцлера в Киеве будет оценка главных игроков на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

"Формально это будут председатели фракций, а реально это будут и кандидаты в президенты, и силы, которые их поддерживают. Меркель, думаю, хочет если не пообщаться, то, по крайней мере, получить информацию на месте о том, что происходит в Украине, оценить готовность общаться от различных политических групп, оценить их риторику", - убежден Тышкевич.

Кроме того, по мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, показательно то, что из Киева Меркель полетит не в Москву, а в Варшаву.

"То есть Украина в определенной мере становится частью центрально-европейской политики Германии, а не околороссийской. Это, по моему мнению, возможно, будет самый важный итог ее визита", - полагает эксперт.

Напомним, 1 ноября 2018 года в Киеве возможны ограничения движения из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как писало РБК-Украина, эксперты полагают, что повышенное внимание канцлера Германии Ангелы Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирование опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии.